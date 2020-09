Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Sachbeschädigung

Laer (ots)

An der Bernhard-Holtmann-Straße ist ein PKW beschädigt worden. Ein Laerer Autofahrer hatte seinen Opel am Dienstagabend, gegen 22.00 Uhr, dort geparkt. Am nächsten Morgen, um 08.00 Uhr, bemerkte er dann die Beschädigungen an seinem Wagen. Unbekannte Personen hatten alle vier Reifen zerstochen. Der Sachschaden wird etwa 600 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

