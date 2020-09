Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Hörstel (ots)

Am Kreisverkehr Ibbenbürener Straße/Möllenbreede ist am frühen Mittwochabend (23.09.2020) ein Motorradfahrer verunglückt. Der 24-Jährige fuhr gegen 18.15 Uhr auf der Ibbenbürener Straße auf den Kreisel zu. Dabei kam er auf der nassen Fahrbahn zu Fall. Der 24-jährige Mann aus Schapen erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden am Motorrad wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell