Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fahrzeug beschädigt

Ibbenbüren (ots)

Ein schwarzer Ford S-Max ist am Mittwochnachmittag (23.09.) an der Brunnenstraße im hinteren, linken Bereich beschädigt worden. Das Auto parkte in Höhe der Hausnummer 12 in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr. Der Schaden an dem Ford wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hat sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell