Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, versuchter Einbruch

Horstmar (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in einen Einkaufsmarkt an der Warnsveldallee hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht zum Mittwoch (23.09.2020) um 01.30 Uhr waren der oder die Täter von der Warnsveldallee aus zum Nebeneingang des Gebäudes gegangen. Dort machten sie sich an einer Tür zu schaffen und schlugen ein kleines Loch in die Scheibe. Es gelang ihnen nicht, die Tür zu öffnen. Da sie bei ihren Aktivitäten einen Alarm auslösten, dürften sie dann übereilt geflüchtet sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

