POL-ST: Wettringen, Schwerer Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 567 zwischen Wettringen und Bilk ist am Dienstagabend (22.09.2020) gegen 19.50 Uhr ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Ahaus tödlich verletzt worden. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Nordhorn befuhr die Straße Bilk (L 567) in Richtung Wettringen. In einer Linkskurve geriet der 50-Jährige den Spuren zufolge mit seinem Opel nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden 28-jährigen Harley Davidson-Fahrer. Der Mann wurde von seinem Krad geschleudert und blieb im Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand liegen. Bei dem 50-jährigen Autofahrer, der mit einem 40-jährigen Beifahrer unterwegs war, stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein erster Alkoholtest war positiv. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung stehen noch aus. Der Führerschein des 50-Jährigen wurde sichergestellt. Beide Männer - der Unfallfahrer sowie sein Beifahrer - wurden wegen leichter Verletzungen bzw. vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachverständiger wurde zum Unfallort hinzugerufen, um ein Gutachten zu erstellen. Sowohl am Motorrad als auch am Auto entstanden Totalschäden. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 25.000 Euro. Die L 567 musste im Unfallbereich komplett gesperrt werden. Gegen 23.50 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

