Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfall in Sellen

Steinfurt (ots)

In der Bauerschaft Sellen ist am Dienstagmittag (22.09.2020), um kurz nach 13.00 Uhr, ein mit zwei Personen besetzter Motorroller mit einem Traktorgespann zusammengestoßen. Dabei erlitt der 17-jährige Zweiradfahrer aus Wettringen schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Münsteraner Klinikum. Seine 17-jährige Mitfahrerin, auch aus Wettringen, wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Traktorfahrer stand unter Schock. Den Schilderungen und Spuren zufolge war der 34-jährige Fahrer des Traktors auf den Kreuzungsbereich zweier Wirtschaftswege zugefahren. Nachdem er diesen in Richtung Sellen 91 fahrend nahezu passiert hatte, prallte der von rechts herannahende Motorroller im Heckbereich gegen den Anhänger des Traktors. Der Motoroller wurde bei der Kollision vollkommen beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 700 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell