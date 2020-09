Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel-Riesenbeck, Verkehrsunfallflucht

Hörstel-Riesenbeck (ots)

Auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes an der Heinrich-Niemeyer-Straße 50 ist ein schwarzer Skoda Octavia erheblich beschädigt worden. Die Fahrerin stellte am Freitag (18.09.) ihren Pkw gegen 12:05 auf dem Parkplatz ab. Als sie etwa 10 Minuten später, gegen 12:15 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie die Beschädigungen fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Schaden durch einen neben dem Skoda parkenden, goldenen VW Bulli verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefonnummer 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell