Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Sachbeschädigungen/Diebstahl

Mettingen (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Freitagmittag (18.09.2020) und Montagmorgen (21.09.2020), ist es auf einem Areal an der Nordstraße zu einem Diebstahl und zu Sachbeschädigungen gekommen. Auf dem komplett mit einem Bauzaun eingefriedeten Gelände wird zurzeit hinter der Tüöttenhalle eine kleinere Turnhalle errichtet. Dazu sind zwei Hubarbeitsbühnen aufgebaut worden, von denen sich eine außerhalb der Umzäunung neben der Tüöttenhalle befand. An einer Hubbühne durchtrennten die Unbekannten teilweise das Kabel des Bedienpultes. An der anderen Bühne durchtrennen sie ein Elektrokabel für die Bedienung der Stützen. Zudem lösten sie am Stecker das Bedienpult und entwendeten es. Die Schadenshöhe und der Wert des gestohlenen Geräts liegen zusammen im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter 05451/591-4315.

