Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrzeuge beschädigt/versuchte Diebstähle

Rheine (ots)

In der Nacht zum Dienstag (22.09.2020) sind an mehreren Fahrzeugen, die in Wohngebieten an der Salzbergener Straße standen, Seitenscheiben zertrümmert worden. An den PKW entstanden Sachschäden, die jeweils im dreistelligen Eurobereich liegen dürften. Aus den drei Autos ist nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen worden. An der Freiherr-von-Beust-Straße ist nach Montagabend, 21.00 Uhr, ein grauer Volvo beschädigt worden. An der Unlandstraße warfen Unbekannte an einem grauen Skoda und an einem roten Mitsubishi jeweils eine Scheibe ein. Zudem wurde an der Droste-Hülshoff-Straße ein Auto beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell