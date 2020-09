Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Ermittlungen nach einem Brand

Ochtrup (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (23.09.2020), gegen 02.20 Uhr, ist ein Anwohner des Nienborger Damms durch ein lautes Knistern geweckt worden. Beim Blick aus dem Fenster sah er in der Einfahrt eines Nachbarn Sperrmüll brennen. Sofort schlug er Alarm. Die eingesetzte Feuerwehr musste umfangreiche Löscharbeiten durchführen. Das Feuer war inzwischen auch auf einen geparkten PKW VW übergegangen. Letztlich wurden bei dem Brand der Sperrmüll, der PKW, ein weiteres in der Nähe des brennenden Wagens stehendes Auto und an dem angrenzenden Haus die Rolllade in Mitleidenschaft gezogen. Der VW Crafter ist vollkommen ausgebannt. Der Schaden daran wird sich auf eine fünfstellige Eurosumme belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben Unbekannte den in der Garagenauffahrt des Wohnhauses abgelegten Sperrmüll in Brand gesetzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell