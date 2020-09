Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/Pfaffenweiler: Unbekannte sprengen Geldautomat - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Einen Geldautomaten gesprengt haben Unbekannte am 21.09.2020 in der Weinstraße in Pfaffenweiler. Zeugen hatten um circa 4.40 Uhr einen lauten Knall gehört und daraufhin die Polizei verständigt. Der Automat wurde durch die Explosion zerstört und der Vorraum der Bank erheblich beschädigt. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugenaussagen zufolge entfernten sich zwei Tatverdächtige nach der Explosion in einem weißen Pkw von der Tatörtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

