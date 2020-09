Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Rund 1.500 Menschen beim Christopher Street Day 2020

Freiburg (ots)

Schätzungsweise 1.500 Personen haben am Samstag, 19.09.2020, in Freiburg den Christopher Street Day gefeiert. Die Versammlung fand in diesem Jahr aus Gründen des Infektionsschutzes ohne Aufzug und unter besonderen Auflagen auf dem Platz der Alten Synagoge statt.

Die Polizei war mit Einsatzkräften vor Ort, um einen sicheren und geordneten Verlauf zu gewährleisten. Die Versammlung verlief friedlich, die Auflagen zum Infektionsschutz wurden weitgehend eingehalten.

Ebenfalls friedlich verlaufen ist eine Fahrrad-Demonstration am Nachmittag mit rund 370 Teilnehmern im Freiburger Innenstadtbereich.

Während den Kundgebungen kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

