Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht in Rheinfelden, Barrystraße

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Lörrach

Am Freitag, 18.09.2020, in der Zeit zwischen 16.00 und 18.45 Uhr, wurde ein geparkter Pkw Audi A6 in der Barrystraße in Rheinfelden beschädigt. Zeugen beobachteten wie ein roter Kombi mit weißer Dachbox beim Ausparken gegen den Audi A6 fuhr und sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden, 07623/74040, zu melden.

BS/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell