POL-OE: Autofahrer übersieht Radfahrer

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (19. September) gegen 18.10 Uhr ist ein 18-jähriger Radfahrer verletzt worden. Zunächst fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Pkw in den Kreisverkehr "Grafweg / Am Stürzenberg" ein. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten, schon im Kreisverkehr befindlichen, Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Ein Rettungswagenteam behandelte den 18-Jährigen vor Ort und brachte ihn zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

