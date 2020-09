Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorfahrt missachtet - Fahrzeuge kollidieren

Attendorn (ots)

Am Samstag (19. September) hat sich gegen 21.29 Uhr auf der L539 in Attendorn ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 18-Jähriger verletzt wurde. Zunächst befuhr ein ebenfalls 18-jähriger Pkw-Fahrer die Straße aus Richtung Olpe in Richtung Attendorn Stadtmitte. Als er auf Höhe einer Kreuzung in die Straße "Am Wassertor" nach links abbiegen wollte, bemerkte er den ihm entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw nicht. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der 18-jährige Beifahrer, der in dem vorfahrtberechtigten Pkw saß, leicht verletzt wurde. Er wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung geben. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

