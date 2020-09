Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahren ohne Zulassung, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss nach versuchtem Ladendiebstahl in Herrntrop

Kirchhundem (ots)

Nach einem missglückten Ladendiebstahl in Herrntrop flüchteten zwei Männer am Samstag gegen 13:25 Uhr mit einem Pkw Audi vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnten die Personen und das Fahrzeug kurze Zeit später in Oberveischede gestellt werden. Es wurde festgestellt, dass der Wagen nicht zugelassen und mit verfälschten Kennzeichen versehen war. Weiter besass der Fahrer keine Fahrerlaubnis und stand unter Betäubungsmitteleinfluss. Nach der Personalienfeststellung, einer Blutprobenentnahme und der Erhebung einer finanziellen Sicherheitsleistung für das Strafverfahren wurde beide nicht in Deutschland lebenden Personen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell