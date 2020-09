Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trickbetrüger rufen an

Olpe/ Attendorn (ots)

Gleich zwei Mal haben Unbekannte gestern (17. September) versucht, mit einem Trickbetrug an Geld zu gelangen. In beiden Fällen wurden die Geschädigten telefonisch kontaktiert. Ihnen wurde gesagt, dass sie an einem Gewinnspiel teilgenommen und Geld gewonnen haben. Um den Gewinn zu erhalten, sollten die Angerufenen sogenannte "Google Play Karten" im Wert von 1000 Euro besorgen. Es erfolgten mehrere Anrufe sowohl durch einen männlichen Täter sowie durch eine weibliche, angebliche Notarin. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Es kam in keinem der Fälle zu einer Geldübergabe oder zu einem Schaden. Die Geschädigten wurden durch einen Beamten der Olper Kriminalpolizei aufgeklärt und sensibilisiert.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor dieser Art von Trickbetrug. Das Vorgehen ist bei den angeblichen Gewinnversprechen immer ähnlich: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung wie "Anwalts- oder Notargebühren" zu erbringen. Es erfolgt aber keine Gewinnauszahlung.

Die Polizei gibt daher einige Tipps, wie Bürgerinnen und Bürger sich schützen können: - Hinterfragen Sie stets, ob Sie bei einem Gewinnspiel teilgenommen haben. - Generell gilt: Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung, wie das Zahlen von Gebühren, knüpfen. - Zahlen Sie nie Geld, um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten. - Geben Sie keinen persönlichen Daten wie Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches weiter. - Legen Sie sofort auf, wenn Sie die Seriosität des Anrufers anzweifeln und informieren Sie umgehend die Polizei.

