Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw bei Unfallflucht beschädigt

Lennestadt (ots)

Durch einen derzeit noch flüchtigen Transporter ist am Mittwoch (16. September) gegen 14.30 Uhr auf der Straße "Zur Wilhelmshöhe" in Grevenbrück ein Pkw beschädigt worden. Die 37-jährige Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Grevenbrück, als ihr auf ihrer Fahrbahn ein petrolfarbener Transporter mit gelber Aufschrift (vermutlich ein Firmenfahrzeug) entgegen kam. Die 37-Jährige hupte daraufhin, um den Fahrer des Transporters auf sein Fahrverhalten hinzuweisen. Trotz eines Lenkmanövers berührte das Fahrzeug den Pkw der Geschädigten am Außenspiegel. Der Verursacher verließ die Unfallstelle in Richtung Dünschede, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell