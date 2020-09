Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrrad vor Verbrauchermarkt entwendet

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (16. September) hat ein Unbekannter einem 33-Jährigen in der Bahnhofstraße sein E-Bike entwendet. Der Geschädigte stellte dies vor einem Verbrauchermarkt ab und ging in den Laden, um einzukaufen. Kurze Zeit später fiel ihm ein, dass er vergessen hatte, das Rad abzuschließen. Als er zu dem E-Bike zurückkehrte, war es bereits entwendet worden. Es handelt sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Haibike, Modell "SDURO HardNine 3.5" und hatte einen Wert von rund 2600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

