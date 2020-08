Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert mit Pkw von der Straße abgekommen

Einbeck (ots)

Dassel(pap) Ein 30 Jahre alter Mann aus einem Einbecker Ortsteil befuhr am Donnerstag, 13.08.2020, gegen 23.45 Uhr mit einem Pkw die Kreisstraße 525 von Erichsburg in Richtung Hunnesrück. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und kam anschließend auf einem Feld zum Liegen. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten Alkoholeinfluss bei dem Fahrer feststellen. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 2 Promille. Bei einer weiteren Überprüfung des Mannes wurde auch noch bekannt, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8000,- Euro. Gegen den 30-jährigen wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

