Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Northeim (ots)

Northeim, Fichtenstraße, Mittwoch, 12.08.2020, 21.30 Uhr bis Donnerstag, 13.08.2020, 00:10 Uhr

HOHNSTEDT (köh) - In der Nacht zu Donnerstag kam es in Hohnstedt in der Fichtenstraße/ Ecke Hannoversche Straße zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Ein unbekannter Täter besprühte mittels Lackfarbe einen Telefonverteilerkasten in den Vereinsfarben eines Fußballclubs. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Northeimer Polizei unter 05551-70050.

