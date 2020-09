Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 79-Jährige stürzt mit Pedelec

Attendorn (ots)

Bereits am Freitag (18. September) hat sich gegen 15.30 Uhr auf einem Fahrradweg in der Nähe der Heldener Straße in Attendorn eine E-Bike-Fahrerin bei einem Alleinunfall verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor diese in einer 180-Grad-Kurve in Höhe einer Tankstelle die Kontrolle über das Pedelec und stürzte. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden am E-Bike.

