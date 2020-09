Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln-Osterbeck, Feuer gemeldet

Westerkappeln-Osterbeck (ots)

In einem Wald an der Osterbecker Straße ist es am Mittwochnachmittag (23.09.2020) zu einem kleinen Brand gekommen. Das Feuer wurde gegen 16.30 Uhr von Zeugen bemerkt und konnte unmittelbar gelöscht werden. Die Polizei fuhr zur Brandstelle, um die Ermittlungen zur Brandursache aufzunehmen. Offenbar hatten Unbekannte das Feuer in dem Waldgebiet angezündet. In den Resten konnten die Beamten eine Deodorantdose und eine Dose mit einem Reiniger finden. Die Polizei bitte um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Das Waldstück ist von der Bramscher Straße oder über die Sandstraße/Speckenstraße erreichbar.

