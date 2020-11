POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Polizeiinspektion Hildesheim

Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Hildesheim

Bockenem (web) - Am heutigen Freitag, in der Zeit von 08:00 - 13:45 Uhr, kam es in Bockenem, Stobenstraße, zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort. Beschädigt wurde bei dem Verkehrsunfall ein ordnungsgemäß geparkter PKW VW Golf. Am diesem Pkw wurde der linke Außenspiegel zerstört (Schaden ca. 500 Euro). Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Beim Vorbeifahren dürfte es zu einem sogenannten "Spiegelklatscher" gekommen sein. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter Tel. 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

