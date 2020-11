Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht-

HildesheimHildesheim (ots)

BOCKENEM (hep): Bereits im Laufe des Di., 10.11.2020, zwischen 05:45 Uhr und 19:15 Uhr kam es im Schlangenweg in Bockenem zum einem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Dabei wurde der rote Honda Civic eines 28-jährigen Mannes aus Bockenem in Höhe der Nr. 30 vermutlich durch einen vorbeifahrenden Pkw touchiert und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden am hinteren Stoßfänger des Pkw in Höhe von ca. 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Bad Salzdetfurth nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

