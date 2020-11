Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht-Zeugenaufruf

HildesheimHildesheim (ots)

Elze(knu) Am 09.11.2020 zwischen 07:30 Uhr und 15:00 Uhr parkte eine 58-jährige Einwohnerin aus Banteln ihren weißen Pkw Mercedes Benz in 31008 Elze, in der Straße Am Stadion gegenüber der Firma PSW-Umformtechnik, ordnungsgemäß am rechten Straßenrand. In dem Zeitraum wurde das Fahrzeug durch ein Kraftfahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen die Hinweise auf das Fahrzeug und den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068/93030 mit der Polizei Elze in Verbindung zu setzen.

