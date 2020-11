POL-HI: Drogenfahrt in Söhlde

Polizeiinspektion Hildesheim

- Am 11.11.2020, gegen 01:00 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung aus Bad Salzdetfurth ein grauer Skoda in Söhlde auf. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer aus Hildesheim eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein am Kontrollort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf das Betäubungsmittel "Amphetamin". Zur Sicherung des Verfahrens wurde daher eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt -

