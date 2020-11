Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kleinkraftradfahrer unter Alkoholeinfluß

HildesheimHildesheim (ots)

BOCKENEM (hep): Am Montag Abend, 09.11.2020, gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Bockenemer mit seinem Kleinkraftrad die Mahlumer Straße in Richtung Am Alten Friedhof. Durch eine Streifenbesatzung der Bad Salzdetfurther Polizei konnte der Rollerfahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Thornburyplatz angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Kfz-Führer unter dem Einfluß alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,36 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt in der Polizeiinspektion Hildesheim wurde der Bockenemer entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

