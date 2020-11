Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht

(koe) Am 09.11.2020 gegen 13 Uhr befährt eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus Nordstemmen mit ihrem schwarzen Pkw Ford die L480 aus Richtung Gronau kommend in Richtung Betheln. In Höhe der "Nonnenkurve" / des dortigen Parkplatzes kommt ihr ein grüner Lkw mit einer offenen Ladefläche entgegen. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer verliert ein rotes Metallteil von der Ladefläche des Lkw. Dieses prallt gegen die vordere rechte Seite des Pkw Ford und verursacht Sachschaden. Der Fahrzeugführer des Lkw entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Metallteil handelt es sich um ein rotes "Metallgestell" mit weißen Plastikrädern und der Aufschrift "juzjade.pl". Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder sachdienliche Hinweise zu dem Metallteil geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

