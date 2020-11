Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitsmessungen im Zuständigkeitsbereich PK Bad Salzdetfurth

HildesheimHildesheim (ots)

Holle/ Bockenem (web) - Am Samstag und Sonntag haben die Beamtinnen und Beamten des PK Bad Salzdetfurth an unterschiedlichen Stellen im Zuständigkeitsbereich Geschwindigkeitsmessungen mittels der "Laserpistole" durchgeführt. Die Messstellen befanden sich auf der B 6, Astenbecker Senke, auf der B 243, in der Bünte und auf der B 243A, dem Autobahnzubringer Bockenem.

Insgesamt wurden 56 KFZ gemessen. Darunter befanden sich auch sechs Kradfahrer.

12 Verkehrsteilnehmer waren dabei so schnell, dass sie mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 20 km/h gemessen wurden, so dass sie ein Bußgeld von mindestens 70 Euro und einem Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg erwartet.

Ein Kradfahrer auf der B 243A war außerdem mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 111 km/h (bei erlaubten 70 km/h) unterwegs. Neben einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro erwartet den Kradfahrer auch ein einmonatiges Fahrverbot.

43 weitere Verkehrsteilnehmer wurden mit Verwarngeldern von 20 oder 30 Euro verwarnt.

Die hohe Anzahl der festgestellten Verstöße hat die Beamtinnen und Beamten durchaus überrascht. Zumindest aber zeigten sich alle Verkehrsteilnehmer bei den anschließenden Gesprächen einsichtig.

