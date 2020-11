Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruchdiebstahl in Ladengeschäft

HildesheimHildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am Sonntag, 08.11.2020, gegen 01.03 Uhr, versucht ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln einer Seitentür in ein Ladengeschäft in der Hildesheimer Kaiserstraße zu gelangen. Als hierdurch ein Einbruchalarm ausgelöst wird, lässt der Täter von einer weiteren Tatbegehung ab, entfernt sich unerkannt und kann auch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer: 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05121/ 939-112

Fax: 05121/939-250

E-Mail: postfach-einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell