Polizei Hamburg

POL-HH: 201101-1. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin in Hamburg-Barmbek-Nord

HamburgHamburg (ots)

Unfallzeit: 30.10.2020, 17:40 Uhr Unfallort: Hamburg-Barmbek-Nord, Fuhlsbüttler Straße/Nordheimstraße

Bereits am Freitag ist bei einem Verkehrsunfall eine 56-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Ost hat die Ermittlungen übernommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 21-jähriger Fahrer mit seinem VW UP die Fuhlsbüttler Straße in Richtung stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich Fuhlsbüttler Straße/Nordheimstraße bog der Fahrer mit seinem Pkw nach links in die Nordheimstraße ab und übersah offenbar dabei die 56-Fußgängerin, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der dortigen Fußgängerfurt befand.

Durch den Zusammenstoß erlitt die Fußgängerin eine Beckenfraktur sowie eine Rückenverletzung. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte besteht keine Lebensgefahr.

Am VW entstand Sachschaden.

Die Nordheimstraße war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme in Richtung stadtauswärts von 17:54 Uhr - 18:54 Uhr voll gesperrt.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.

