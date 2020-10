Polizei Hamburg

POL-HH: 201030-3. Eine vorläufige Festnahme nach gewerbsmäßigem Diebstahl in Hamburg-Barmbek

HamburgHamburg (ots)

Tatzeit: 01.06.2020 bis 28.10.2020 Tatort: Hamburg-Barmbek, Wiesendamm

Ermittler des Dezernats für spezielle Kriminalität (LKA 141) und Zivilfahnder des Polizeikommissariats 31 nahmen gestern einen 37-jährigen Deutschen vorläufig fest. Der Mann steht im Verdacht, seit Anfang Juni gewerbsmäßigen Diebstahl begangen zu haben.

In einer Verkaufsfiliale für Outdoorartikel wurde im Rahmen einer Inventur der Verlust zahlreicher Artikel aus dem Bekleidungs- und Ausrüstungssortiment bemerkt und bei der Polizei angezeigt.

Das für die Region Nord zuständige Landeskriminalamt 141 übernahm die Ermittlungen, bei denen ein Verkäufer auf einer Internet-Verkaufsplattform in den Fokus geriet. Dieser Verkäufer bot hochwertige Artikel zu deutlich vergünstigten Preisen an.

Bei dem Verkauf eines Zelts wurde der Mann, ein 37-jähriger Deutscher, durch Zivilfahnder des Polizeikommissariats 31 kontrolliert und identifiziert. Der Mann ist seit knapp über einem Jahr in der geschädigten Filiale als Verkäufer tätig und gelangte dadurch an die Artikel, die er offenbar nach und nach entwendete und in seinem Onlinehandel zum Verkauf anbot.

In einem Dachverschlag an der Wohnanschrift des Mannes in Barmbek fanden die Beamten ein konspiratives Lager. Hier befanden sich rund 400 teilweise noch mit Etiketten ausgezeichnete Artikel. Der Wert der aufgefundenen und sichergestellten Ware dürfte bei rund 60.000 Euro liegen.

Der 37-Jährige wurde nach Abschluss kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen dauern an.

Ri.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg

Daniel Ritterskamp

Telefon: 040 4286-56208

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell