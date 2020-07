Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrradfahrer mit 1,67 Promille gestoppt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Dieselstraße 06.07.20, 17.20 Uhr

Bei einer Fahrradkontrolle wurde am Montagnachmittag ein 52 Jahre alter Wolfsburger mit 1,67 Promille gestoppt. Um 17.20 Uhr führten vier Einsatzbeamte des Streifendienstes eine Verkehrskontrolle an der Dieselstraße Ecke Am Reislinger Bruch durch, als der 52-Jährige angehalten wurde. Nachdem der Alkoholtest über der für Fahrradfahrer geltenden Grenze von 1,6 Promille lag, wurde eine Blutprobe des Wolfsburgers genommen und die Weiterfahrt untersagt.

