Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Haftbefehle wegen Drogenhandel erlassen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 07.07.20

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig erließ am Vormittag ein Ermittlungsrichter gegen zwei Wolfsburger im Alter von 32 und 30 Jahren Haftbefehl. Beiden Beschuldigten wird unerlaubter Handel mit einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln vorgeworfen. Aufgrund eines Zeugenhinweises wurden am Montagmittag von Drogenfahndern des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Wolfsburg zwei Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in der Innenstadt und in Westhagen vollstreckt. Hierbei fanden die Beamten neben einer Konsumeinheit Kokain und einer Feinwaage auch 1,26 Kilogramm Marihuana. Zusätzlich stellten die Polizisten rund 4.500 Euro Bargeld in kleinen Scheinen sicher. Schon beim Öffnen einer Wohnungseingangstür, so die Beamten im Resümee, sei ihnen starker Cannabisgeruch entgegengekommen. Bei den Durchsuchungen kamen auch Rauschgiftspürhunde mit ihren Diensthundeführern zum Einsatz. Beide dringend Tatverdächtige wurden jeweils bei den Durchsuchungen festgenommen und verbrachten bis zur richterlichen Vorführung die Zeit im Polizeigewahrsam. In ihren polizeilichen Vernehmungen nahmen die bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Beschuldigten zu den Vorwürfen keine Stellung. Beide Wolfsburger wurde in die Justizvollzugsanstalt Braunschweig gebracht.

