POL-WOB: Polizei Wolfsburg sucht Unfallzeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Otto-Wels-Platz 06.07.20, 08.30-10.00 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht vom Montagvormittag in der Innenstadt. Den Ermittlungen nach wurde zwischen 08.30 Uhr und 10 Uhr auf einem Parkplatz am Otto-Wels-Platz ein VW Golf einer 60 Jahre alten Braunschweigerin beschädigt. Als die 60-Jährige zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie gleich die Beschädigungen an der Fahrerseite ihres Pkw. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizeiwache unter 05361-46460.

