POL-HI: Unbekannte Täter entwenden Handtasche aus Pkw

HildesheimHildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am 05.11.2020, gegen 14:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Alten Heerstraße in Einum eine Handtasche aus einem Pkw entwendet.

Den Ermittlungen zufolge sprach ein Mann die 56-jährige Geschädigte an, als diese sich vor dem Einkaufen am geöffneten Kofferraum ihres Fahrzeuges befand, und verwickelte sie in ein Gespräch. Diesen Umstand nutzte ein weiterer Täter, um unbemerkt die Beifahrertür des Pkw zu öffnen und anzulehnen.

Nachdem die 56-jährige ihr Fahrzeug verschloss und sich in den Markt begab, traten die Täter an den Pkw heran, öffneten das Fahrzeug über die nicht verschlossene Beifahrertür und entwendeten daraus die Handtasche der Frau.

Der Unbekannte, der die Geschädigte ablenkte, konnte wie folgt beschrieben werden:

-Schlank

-Ca. 180 cm groß

-Dunkle Haare

-Spitze Nase

-Blasse Haut

-Schwarze Jacke

-Dunkle Mund-Nasen-Bedeckung

-Osteuropäisches Erscheinungsbild

Den Umstand, dass der Mann nicht alleine war, bemerkte die Frau erst, als sich die Person in Begleitung eines weiteren Mannes zunächst vom Parkplatz entfernte.

Zu der anderen Person ist folgendes bekannt:

-Ca. 180 cm groß

-Schlank

-Dunkle Haare

-Dunkle Jacke

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

