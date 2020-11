Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch-Doppelschlag in Schifferstadt

SchifferstadtSchifferstadt (ots)

In gleich zwei aufeinanderfolgenden Nächten, nämlich von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag (28./29./30.10.2020), brachen unbekannte Täter in einen Brennholzhandel in der Johann-Mendel-Straße ein und entwendeten hochwertige kompakte Arbeitsmaschinen und Zubehör. Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

