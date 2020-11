Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrügerische Anrufe in Mutterstadt und Hochdorf-Assenheim

Mutterstadt und Hochdorf-AssenheimMutterstadt und Hochdorf-Assenheim (ots)

Sowohl am Freitag- als auch am Samstagmittag (29./30.10.2020) kam es zu versuchten Telefonbetrügen: In einem Fall wurde ein 68-jähriger Mutterstadter nach dem bekannten "Enkeltrickmuster" angerufen: Es meldete sich eine Frau und fragte: "Kennst du mich noch?" Im Anschluss beschrieb sie eine vermeintlich dringliche finanzielle Lage und forderte vom Angerufenen die Leihgabe von 15.000EUR. Hierauf wurde der Angerufene misstrauisch und beendete das Gespräch. In einem weiteren Fall wurde eine 78-Jährige aus Hochdorf-Assenheim von einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen, der ihr in gebrochenem Englisch erklärt habe, auf ihrem PC befinde sich ein Trojaner. Die Angerufene durchschaute aber die Betrugsmasche und beendete das Gespräch.

