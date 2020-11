POL-PDLU: Römerberg - Unfall mit Verletzten

Polizeidirektion Ludwigshafen

31.10.2020, 19.00 Uhr. Eine 64-jährige PKW-Fahrerin missachtete an der Einmündung Berghäuser Straße/Salierstraße die Vorfahrt eines 17-jähren Fahrers eines Leichtkraftrades, der in Richtung Mechtersheim fuhr. Es kam zur Kollision, in dessen Verlauf der Fahrer des Leichtkraftrades stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht, da innere Verletzungen nicht auszuschließen waren.

