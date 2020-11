Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal -Trickdiebstahl-

FrankenthalFrankenthal (ots)

Am Samstagmittag kommt es in der Mathias-Grünewald-Straße in Frankenthal zu einem Trickdiebstahl. Eine 61-jährige Frankenthalerin wird von einem Mann mittleren Alters angesprochen. Dieser fragt die 61-Jährige nach einem Geldwechsel. Hieraufhin öffnet die Frau ihre Geldbörse. Diesen Moment nutzt der Mann um in die Geldbörse zu greifen und einen 20EUR-Schein zu entnehmen. Daraufhin flüchtet er fußläufig.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

