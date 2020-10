Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auto verkratzt, Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

MaxdorfMaxdorf (ots)

Im Zeitraum 29.10.2020 18:00 Uhr bis 30.10.2020 09:00 Uhr verkratze ein unbekannter Täter in Maxdorf, in der Birkenstraße einen PKW. Mittels spitzen Gegenstands wurden beide Türen auf der Beifahrerseite verkratzt. Der PKW stand frei zugänglich vor dem Haus. Der Schaden liegt bei etwa 1000EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Maxdorf

PHK Meyne

Telefon: 06237-934-1100

E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell