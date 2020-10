Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Pkw-Treter durch Zeugenhinweis gestellt (44/2910)

SpeyerSpeyer (ots)

29.10.2020, 14:25 Uhr

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung leitete die Polizei am Donnerstagmittag gegen einen 31-jährigen Mann aus Speyer ein. Dieser konnte von einem Zeugen dabei beobachtet werden, wie er im Vorbeilaufen ohne erkennbaren Grund gegen einen in der Wormser Landstraße parkenden Mercedes trat und den Kühlergrill des Fahrzeugs beschädigte. Der Zeuge teilte seine Feststellung einer Polizeistreife mit, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Wormser Landstraße befand. Diese konnte den Mann kontrollieren. Der Beschuldigte wies dabei einen Atemalkoholwert von 2,33 Promille auf. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Angaben zur Motivation seines Handelns äußerte der 31-Jährige gegenüber den Beamten nicht.

