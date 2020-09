Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Radfahrer gesucht

Voerde (ots)

Am Donnerstag (17.09.20) gegen 15.45 Uhr befuhr eine 19-jährige Frau die Hindenburgstraße (B8) in Richtung Wesel. Als sie sich mit ihrem PKW in Friedrichsfeld Höhe der Heidestraße befand, fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer von der Heidestraße auf die Hindenburgstraße.

Es kam zum Zusammenstoß und der Fahrradfahrer stürzte. Danach stieg er auf sein Fahrrad und fuhr in Fahrtrichtung Voerde davon.

Der Fahrradfahrer war mit einer hellen kurzen Hose und einem schwarzen Shirt bekleidet. Er hatte zwei Sonnenblumen bei sich.

Am Fahrzeug entstanden leichte Sachschäden.

Der Radfahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 96380, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell