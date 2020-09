Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Exhibitionist

Polizei sucht weitere Zeugen

Wesel (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17.40 Uhr beobachteten Zeugen einen ca. 40-50 Jahre alten Mann, der sich ihnen in schamverletzender Weise zeigte. Der Unbekannte saß auf einer Bank an einem Wanderweg des Auesees (Auedamm). Er trug ein rosafarbenes und weiß kariertes Hemd, eine helle Jeanshose und hatte eine Halbglatze.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Daher bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0281-107-0.

