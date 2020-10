Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrrad- und Fahrzeugkontrollen im Innenstadtbereich (21/2910 + 48/2910)

SpeyerSpeyer (ots)

29.10.2020

Am Donnerstag führte die Polizei Speyer im Rahmen der Überwachung des Straßenverkehrs erneut mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Speyer durch.

Bei Fahrradkontrollen in der Wormser Straße / Einmündung Rützhaubstraße konnten im Zeitraum 07:30 - 08:00 Uhr bei ca. 50 die Kontrollstelle passierenden Radfahrern sechs Radfahrer festgestellt werden, die die Einbahnstraße Wormser Straße in falsche Fahrrichtung befuhren. Die Radfahrer wurden auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren hingewiesen und verwarnt.

Bei Verkehrskontrollen im Zeitraum 14:30 - 16:30 Uhr konnte die Polizei vier Gurtverstöße feststellen und verwarnen. Weiterhin wurden gegen eine Pkw-Fahrerin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil diese in der Wormser Landstraße eine bereits rot zeigende Ampelanlage passierte. In einem Peugeot konnten gleich zwei ungesicherte Kinder festgestellt werden. Ein 5-jähriges Kind saß dabei zwar in einem Kindersitz, hatte den Sicherheitsgurt aber nicht angelegt. Seine Schwester im Säuglingsalter lag in einer Babyschale, die lediglich auf dem Beifahrersitz abgestellt war. Die Mutter wurde eindringlich auf die völlig unzureichende Sicherung der Kinder und die hiermit verbundenen Gefahren hingewiesen. Auch hier wurde für das festgestellte Fehlverhalten verwarnt.

