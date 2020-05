Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Sachbeschädigung an geparktem Pkw (16.05.2020 - 18.05.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, die über das Wochenende auf einem öffentlichen Parkplatz in der Arsenius-Pfaff-Straße begangen und am heutigen Montagmorgen festgestellt wurde.

Unbekannte Täter zerkratzten im genannten Zeitraum die Lackierung der Fahrertüre eines auf dem Parkplatz stehenden Opels mit WT-Kennzeichen. Weiterhin angegangen wurde der Außenspiegel an der linken Fahrzeugseite des Pkw. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch nicht festgestellt.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell am Bodensee, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell