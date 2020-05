Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau) Gebäudebrand (18.05.2020)

Fridingen an der Donau (ots)

Vermutlich ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses in der Württemberger Straße verursachte am heutigen Montagvormittag gegen 09.45 Uhr einen Brand, der auf das Dach des Gebäudes übergriff. Der entstandene Gebäudeschaden beträgt etwa 50.000 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr Fridingen an der Donau brachte den Brand mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren aus Tuttlingen und aus Mühlheim an der Donau unter Kontrolle und löschte das Feuer. Verletzt wurde bei dem Ereignis niemand.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei waren am Brandort weitere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerkes im Einsatz.

