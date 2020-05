Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten (15.05.2020)

Donaueschingen (ots)

Eine leicht verletzte Pkw-Insassin und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr an der Einmündung des Schluchwegs in die Eichendorfstraße ereignete.

Der 45-jährige Lenker eines VW Tiguan missachtete die durch die Vorfahrtsregel "rechts vor links" geregelt Vorfahrt der 45-jährigen Lenkerin eines Audi A6, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam.

Die Beifahrerin des VW Tiguan erlitt bei den Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Der Einsatz eines Rettungsdienstes war nicht erforderlich.

