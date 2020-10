Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Apotheke (05/2910)

SpeyerSpeyer (ots)

28.10 - 29.10.2020

Unbekannte Täter versuchte/n in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Bürofenster einer Apotheke in der Hilgardstraße aufzubrechen. Dies misslang, an dem Fenster entstand jedoch ein Schaden von rund 400EUR. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Hilgardstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

